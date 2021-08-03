«Манчестер Сити» анонсировал новый документальный сериал под названием «Вместе»

Чемпион Англии по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» путем публикации в клубном «Твиттере» анонсировал выпуск нового документального сериала. В нём расскажут о последних 46 днях прошлого сезона для команды, он будет носить название «Вместе».

Первоначальная идея сериала заключалась в том, чтобы запечатлеть то, как команда выиграет требл. На момент начала работы в середине апреля «Сити» уже обеспечил себе чемпионство на внутренней арене и стал обладателем Кубка лиги, но клубу ещё предстояло победить в финале Кубка и одолеть мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Горожане» провалили обе задачи, так что полностью идею фильма воплотить не удалось. Однако, материал всё равно будет доступен для болельщиков.