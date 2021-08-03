Лапорт хочет уйти из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт уведомил руководство клуба о своем желании уйти, сообщает 90min.

Испанец хочет вернуться в Ла Лигу. В прошедшем сезоне Лапорт потерял место в стартовом составе «Сити», что и стало причиной его решения покинуть клуб. В услугах защитника заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона». «Сливочные» этим летом расстались с Рафаэлем Вараном и Серхио Рамосом, тогда как каталонцы надеются до закрытия трансферного окна избавиться от Клемана Лангле и Самюэля >мтити. На «Камп Ноу» Лапорт может воссоединиться с бывшим одноклубником Эриком Гарсией, который перешел в «Барселону» в июне.

О начале переговоров и предполагаемой сумме пока информации нет.