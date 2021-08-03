В «МЮ» надеются, что Уан-Биссака сможет сыграть в первом туре АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт 90min. Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе, чтобы не форсировать возвращение на поле.

В клубе надеются, что защитник сможет принять участие в первом туре АПЛ, который запланирован на 14 августа. Англичанин будет готовиться под присмотром врачей, чтобы не было опасений по поводу его здоровья.

Напомним, что Уан-Биссака перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Кристал Пэлас» в 2019 году за 55 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 34 матча в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.