​Кейн снова пропустил тренировку «Тоттенхэма»

Гарри Кейн решительно настроен сменить клубную прописку этим летом, хотя новоиспечённый наставник «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту заявлял, что рассчитывает на игрока. Как сообщает известный портал Goal.com, во вторник Кейн снова пропустил тренировочное занятие лондонского клуба.

Ранее появилась информация о том, что «Тоттенхэм» накажет Гарри Кейна за пропуск тренировок, и чем больше занятий пропустит форвард, тем более жёсткими будут санкции со стороны клуба.

В своё время Гарри Кейн дал понять, что хочет перебраться в более амбициозный клуб ради завоевания трофеев.