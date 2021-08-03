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Англия. Премьер-лига

Ремзи может вернуться в АПЛ

03 Августа 2021 • 13:01 Комментировать
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Аарон Ремзи, выступающий сейчас за туринский «Ювентус», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует портал Goal.com.

По сведениям источника, в услугах 30-летнего валлийского хавбека заинтересован «Ньюкасл». В ближайшее время «сороки» планируют вступить в переговоры с руководством «старой синьоры».

Ремзи перебрался в туринский гранд летом 2019 года. Полузащитник заключил с «Ювентусом» долгосрочный контракт до окончания сезона-2022/2023. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

Аарон сыграл 22 матча в прошлом сезоне Серии А, забил два гола и отдал четыре ассиста.

 

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Ньюкасл Аарон Ремзи Трансферы футбола - лето 2021
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