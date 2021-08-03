Ремзи может вернуться в АПЛ

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Аарон Ремзи, выступающий сейчас за туринский «Ювентус», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует портал Goal.com.

По сведениям источника, в услугах 30-летнего валлийского хавбека заинтересован «Ньюкасл». В ближайшее время «сороки» планируют вступить в переговоры с руководством «старой синьоры».

Ремзи перебрался в туринский гранд летом 2019 года. Полузащитник заключил с «Ювентусом» долгосрочный контракт до окончания сезона-2022/2023. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

Аарон сыграл 22 матча в прошлом сезоне Серии А, забил два гола и отдал четыре ассиста.