«Арсенал» заинтересовался американским форвардом

Нападающий Мэттью Хопп, правами на которого владеет гельзенкирхенский «Шальке», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно сведениям Goal, в подписании контракта с 20-летний американцем заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 4,5 миллиона евро.

В составе гельзенкирхенского коллектива нападающий выступает с января 2021 года. Его контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Германии форвард принял участие в 22 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.