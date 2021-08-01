«Тоттенхэм» сделает ещё одно предложение «Аталанте» по Ромеро

«Тоттенхэм» не оставляет попыток подписать защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, передаёт Express Sport. Сообщается, что на следующей недели руководство «шпор» сделает ещё одно предложение итальянскому клубу по трансферу игрока.

Сам Ромеро намерен перейти в «Тоттенхэм» и уже сообщил о своих планах главному тренеры «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Игрок хочет, чтобы ситуация с его трансфером решилась уже в ближайшее время.

Напомним, что Ромеро находится в «Аталанте» на правах аренды с 2020 года. Права на игрока принадлежат «Ювентусу». В прошлом сезоне на счету аргентинского защитника 31 матч в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.