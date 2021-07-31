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Англия. Премьер-лига

В АПЛ появился очередной претендент на Адаму Траоре

31 Июля 2021 • 10:43 Комментировать
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Испанский форвард Адама Траоре, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону», попал в сферу интересов очередного представителя АПЛ.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, подписать 25-летнего нападающего желает «Лидс». «Павлины» готовы заключить с нападающим долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Ранее об интересе к Траоре заявили лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Контракт Адамы с «волками» рассчитан до середины 2023 года. По оценке портала transfermarkt, стоимость испанца составляет 30 миллионов евро.

Форвард забил два гола и сделал два ассиста в 37 матчах прошлого сезона АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Адама Траоре Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Prince of Wales
31 Июля 2021 в 12:32
Нереальная сумма за раскачанный кусок сала, который че-то там показал 2 года назад
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