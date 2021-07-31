Стало известно, когда Варан подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»

Французский защитник Рафаэль Варан вскоре станет игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Ожидается, что Рафаэль прибудет в Манчестер в понедельник, 2 августа. Игрок пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом с «красными дьяволами». По данным СМИ, договор будет рассчитан на четыре года.

Варан переходит в «МЮ» из мадридского «Реала», цвета которого защищал с 2011 года. Вместе с «королевским» клубом 28-летний француз трижды становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.