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Англия. Премьер-лига

Стало известно, когда Варан подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»

31 Июля 2021 • 09:49 Комментировать
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Французский защитник Рафаэль Варан вскоре станет игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Ожидается, что Рафаэль прибудет в Манчестер в понедельник, 2 августа. Игрок пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом с «красными дьяволами». По данным СМИ, договор будет рассчитан на четыре года.

Варан переходит в «МЮ» из мадридского «Реала», цвета которого защищал с 2011 года. Вместе с «королевским» клубом 28-летний француз трижды становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Трансферы футбола - лето 2021
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