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Англия. Премьер-лига

Абрахам хочет получать в 3,5 раза больше денег при уходе из «Челси»

30 Июля 2021 • 19:16 Комментировать
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Английский нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам близок к переходу в другой клуб. В последние дни игрока активно связывают с «Вест Хэмом».

На фоне слухов об уходе из столичного «Челси», Тэмми Абрахам выдвинул свои требования по зарплате клубам, желающим приобрести англичанина. По данным Football Insider, футболист желает получать около 150 тысяч евро в неделю, что будет почти трёхкратным повышением оклада футболиста. В настоящее время в «Челси» футболист «довольствуется» 50 тысячами евро в неделю.

В прошлом сезоне Тэмми Абрахам провел в составе «Челси» 22 матча, в которых забил 6 голов.

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Челси Вест Хэм Тэмми Абрахам Трансферы футбола - лето 2021
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