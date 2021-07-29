«Арсенал» интересуется полузащитником «Лиона»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику французского «Лиона» Бруно Гимараэшу, сообщает Goal.

«Лион» не против расстаться с бразильцем. После непопадания в Лигу чемпионов французы стараются разгрузить зарплатную ведомость. Интерес со стороны «Арсенала» исходит, прежде всего, по инициативе технического директора Эду, который является давним поклонником таланта Гимараэша. Переговоры пока находятся на ранней стадии. «Канониры» нуждаются в усилении средней линии, поскольку есть вероятность, что полузащитник Гранит Джака в скором времени покинет клуб.

Бруно Гимараэш перешел в «Лион» в январе 2020 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».