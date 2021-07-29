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Англия. Премьер-лига

Известна зарплата Кунде в «Челси»

29 Июля 2021 • 08:23 Комментировать
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С каждым днем появляются новые детали о возможном трансфере защитника сборной Франции и «Севильи» Жюля Кунде в лондонский «Челси». Как информирует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте, «пенсионеры» уже обсудили с игроком размер заработной платы. Если Кунде переедет на «Стэмфорд Бридж», то будет получать четыре миллиона евро ежегодно.

Что касается срока контракта, соглашение будет рассчитано до середины 2026 года. Сумма трансфера оценивается в 30-35 миллионов евро. Не исключено, что в сделку будет включен защитник лондонцев Курт Зума.

Кунде перебрался в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл 34 поединка, забил два мяча и сделал ассист.

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Челси Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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