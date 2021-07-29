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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» интересуется Нуну Мендешем

29 Июля 2021 • 00:27 Комментировать
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока португальского «Спортинга» Нуну Мендеша, пишет газета A Bola.

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер нуждается в усилении позиции левого защитника. Восстановление Алекса Теллеса после травмы предположительно продлится до сентября, тогда как Люк Шоу еще не набрал оптимальную форму после чемпионата Европы.

19-летний Нуну Мендеш дебютировал за «Спортинг» лишь год назад. Благодаря своей уверенной игре как в обороне, так и в атаке, он завоевал место в основе. За весь сезон Мендеш сыграл 35 матчей и помог «Спортингу» стать чемпионом впервые за 19 лет. Отступные в его контракте равняются 70 миллионам евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Нуну Мендеш
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