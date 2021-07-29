«Манчестер Юнайтед» интересуется Нуну Мендешем

«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока португальского «Спортинга» Нуну Мендеша, пишет газета A Bola.

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер нуждается в усилении позиции левого защитника. Восстановление Алекса Теллеса после травмы предположительно продлится до сентября, тогда как Люк Шоу еще не набрал оптимальную форму после чемпионата Европы.

19-летний Нуну Мендеш дебютировал за «Спортинг» лишь год назад. Благодаря своей уверенной игре как в обороне, так и в атаке, он завоевал место в основе. За весь сезон Мендеш сыграл 35 матчей и помог «Спортингу» стать чемпионом впервые за 19 лет. Отступные в его контракте равняются 70 миллионам евро.