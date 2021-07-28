«Монако» планирует трансфер полузащитника «Арсенала»

Английский хавбек Джо Уиллок может покинуть лондонский «Арсенал» и переехать в чемпионат Франции, где интерес к нему проявляет «Монако». Об этом рапортует RMC Sport.

Источник утверждает, что монегаски уже вступили в переговоры с «канонирами» насчет возможного трансфера 21-летнего полузащитника.

Вторую часть минувшего сезона Уиллок провел на правах аренды за «Ньюкасл». Он принял участие в 14 поединках, отметившись восемью забитыми мячами.

Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до середины 2023 года, его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.