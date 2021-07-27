Варан в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Сага о переходе защитника сборной Франции Рафаэля Варана из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» подходит к завершению. Об этом рапортует Sky Sports.

Согласно сведениям британских журналистов, манкунианцы согласовали трансфер 28-летнего исполнителя за 41 миллион фунтов (~48 миллионов евро). Трудовое соглашение Рафаэля с вице-чемпионом Англии будет рассчитано на четыре года. В договоре будет прописан пункт о возможной пролонгации на сезон. Игрок пройдет медосмотр до конца этой недели.

Ранее стало известно о размере заработной платы француза на «Олд Траффорд». Варан будет получать 12 миллионов евро в год.