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Англия. Премьер-лига

Варан в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

27 Июля 2021 • 08:39 Комментировать
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Сага о переходе защитника сборной Франции Рафаэля Варана из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» подходит к завершению. Об этом рапортует Sky Sports.

Согласно сведениям британских журналистов, манкунианцы согласовали трансфер 28-летнего исполнителя за 41 миллион фунтов (~48 миллионов евро). Трудовое соглашение Рафаэля с вице-чемпионом Англии будет рассчитано на четыре года. В договоре будет прописан пункт о возможной пролонгации на сезон. Игрок пройдет медосмотр до конца этой недели.

Ранее стало известно о размере заработной платы француза на «Олд Траффорд». Варан будет получать 12 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Трансферы футбола - лето 2021
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