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«Тоттенхэм» и «Севилья» обменялись игроками

26 Июля 2021, 15:42,

«Тоттенхэм» и «Севилья» обменялись игроками, передают официальные сайты обоих команд. В лондонский клуб перешёл нападающий Бриан Хиль, а в обратном направлении последовал Эрик Ламела.

Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер испанского игрока обошёлся «Тоттенхэму» в 20 миллионов евро. Нападающий подписал контракт до 2026 года.

Ламела перешёл в «Севилью» на правах свободного агента и будет выступать за испанский клуб до 2024 года.

Напомним, что Хиль является воспитанником «Севильи». Прошлый сезон он провёл в «Эйбаре» на правах свободного агента. На его счету 29 матчей, четыре гола и три результативные передачи.

Ламела стал игроком «Тоттенхэма» в 2013 году, перейдя из «Ромы» за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча в АПЛ, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Тоттенхэм, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Ламела, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Бриан Хиль
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Комментарии (1)
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serdoki
26 Июля 2021, 16:02

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