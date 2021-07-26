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Появилось фото необычной формы «Манчестер Юнайтед»

26 Июля 2021, 10:34,

В интернете появилось изображение нового гостевого комплекта формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Снимок экипировки предоставил портал Footyheadlines.

Форма манкунианцев изготовлена в оригинальной стилистике. Она выполнена в белом и голубом цветах с красными надписями спонсоров. Техническим партнером английского гранда выступает немецкая компания adidas.

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» финишировали на втором месте в чемпионате Англии.

В первом матче нового розыгрыша Премьер-лиги подопечные Уле Гуннара Сульшера встретятся с «Лидсом». Поединок состоится на «Олд Траффорд» 14 августа, начало - 14:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед
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