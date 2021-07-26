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Ламела прибыл в Севилью для прохождения медосмотра в одноименном клубе

26 Июля 2021, 00:39,

Аргентинский полузащитник Эрик Ламела прибыл в Севилью для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с одноименным клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинец стал частью сделки между «Севильей» и «Тоттенхэмом», в рамках которой он стал игроком андалузской команды, а испанец Брайан Хиль отправился в лондонский коллектив. К тому же, «Севилья», кроме своего игрока, заплатила «Тоттенхэму» 25+5 бонусных миллионов евро в качестве доплаты за Ламелу. Аргентинец подпишет контракт с андалусийцами во вторник.

В прошлом сезоне Эрик Ламела отыграл за «Тоттенхэм» 23 матча, забив 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Тоттенхэм, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Ламела, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Брайан Хиль
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