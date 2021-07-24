Уилсон станет игроком «Фулхэма»

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24 Июля 2021, 20:46,
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Харри Уилсон близок к переходу из «Ливерпуля» в состав «Фулхэма».
«Дачники» пребывают в шаге от окончательного оформления сделки по приглашению в свои ряды валлийского полузащитника, так и не сумевшего пробиться в основу команды Юргена Клоппа.
По сведениям источника The Athletic сделка принесёт в казну мерсисайдцев 14 миллионов евро. Трансфер должен быть официально согласован уже в течение двух суток.
Отметим, что в прошлом сезоне Харри Уилсон по условиям аренды выступал за «Кардифф Сити». 24-летний правый полузащитник тогда отличился 7 голами и 12 ассистами в 37 поединках второго по силе английского дивизиона.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Ливерпуль, Фулхэм, Харри Уилсон