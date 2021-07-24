Уилсон станет игроком «Фулхэма»

Харри Уилсон близок к переходу из «Ливерпуля» в состав «Фулхэма».

«Дачники» пребывают в шаге от окончательного оформления сделки по приглашению в свои ряды валлийского полузащитника, так и не сумевшего пробиться в основу команды Юргена Клоппа.

По сведениям источника The Athletic сделка принесёт в казну мерсисайдцев 14 миллионов евро. Трансфер должен быть официально согласован уже в течение двух суток.

Отметим, что в прошлом сезоне Харри Уилсон по условиям аренды выступал за «Кардифф Сити». 24-летний правый полузащитник тогда отличился 7 голами и 12 ассистами в 37 поединках второго по силе английского дивизиона.