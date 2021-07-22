«Милан» заинтересован в приглашении Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш перед началом нового сезона может обзавестись постоянной работой в Италии.

У вице-чемпионов Серии А, «Милана», есть желание упрочить свою линию атаки еще одним опытным игроком. В планы «россонери» входит приобретение марокканского легионера «Челси» Хакима Зиеша, о чем проинформировал ресурс GIFN.

Однако шансы клуба из европейской столицы моды заполучить Зиеша в этом году весьма малы. Дело в том, что в приоритете у «дьяволов» другие позиции в составе.

В ходе прошлой кампании 28-летний футболист отличился за триумфаторов Лиги чемпионов 6 голами и 4 результативными пасами в суммарно проведённых 39 поединках во всех турнирах.