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«Барселона» надеется подписать ещё одного голландца

20 Июля 2021, 01:58,

До конца летнего трансферного окна испанская «Барселона» надеется подписать ещё одного голландского легионера. Речь идёт о 24-летнем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беке. О возможном трансфере сообщил портал Mundo Deportivo.

Совсем недавно каталонский клуб представил в качестве новичка другого голландца Мемфиса Депая. Также в составе «блауграны» присутствует Френки де Йонг, да и тренирует «Барселону» голландец Рональд Куман.

Что правда, в отличие от Депая, который был подписан свободным агентом, на трансфер ван де Бека испанскому клубу придётся потратится. «Ман Юнайтед» приобрёл Донни всего год назад у «Аякса» за 39 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «красными дьяволами рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне ван де Бек сыграл в английской Премьер-лиге 19 матчей, но всего лишь четырежды он выходил на поле с первых минут.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Донни ван де Бек
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