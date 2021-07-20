«Тоттенэм» договорился с «Аталантой» о трансфере вратаря

Английский «Тоттенхэм» достиг предварительного соглашения с итальянской «Аталантой» о трансфере 26-летнего вратаря Пьерлуиджи Голлини. О скорой сделке в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.

Нынешний сезон Голлини проведёт в Лондоне на правах аренды, после чего «шпоры» смогут продлить арендное соглашение ещё на один сезон. Также у «Тоттенхэма» будет право на выкуп контракта вратаря у бергамасков за 15 миллионов евро.

Голлини был куплен «Аталантой» летом 2018 года у «Астон Виллы» за 4,4 млн евро. До этого он также провёл в Бергамо сезона по арендному соглашению. В прошлом сезоне Пьерлуиджи сыграл за бергамасков 32 официальных матча.

Сейчас у «Тоттенхэма» в строю два 34-летних опытных вратаря Уго Льорис и Джо Харт, а также молодой воспитанник академии Элфи Уайтмен.