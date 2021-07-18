​«Челси» хочет обменять Хадсона-Одои на Комана

Слухи активно связывают «Челси» с целым рядом игроков группы атаки. Одним из таких игроков является Кингсли Коман, выступающий за «Баварию». Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, мюнхенцы запрашивают за 25-летнего Комана слишком высокую цену, а именно 90 миллионов евро. «Челси» не готов платить такую сумму, поэтому хочет предложить в рамках этой сделки Каллума Хадсона-Одои. Последний не входит в планы наставника «пенсионеров» Томаса Тухеля.

Кингсли Коман играет за «Баварию» с 2015 года. В 200 матчах за мюнхенцев вингер записал на свой счёт 41 гол и 50 голевых передач.