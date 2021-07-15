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Анчелотти дал добро на уход Варана

15 Июля 2021, 21:09,

Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан близок к уходу из клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти дал «зеленый свет» трансферу француза.

Главным претендентом на Варана является «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что манкунианцы готовы выложить за француза порядка 50 миллионов евро, но «Реал» планирует выручить с продажи игрока 70 миллионов, так что клубам ещё нужно договориться.

В прошлом сезоне Рафаэль Варан сыграл за «Реал» в 31 матче, забив 2 гола. «Реал» финишировал на второй позиции испанского чемпионата, уступив чемпионский титул соседям по Мадриду из «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
15 Июля 2021, 21:45

отличная новость,если договорятся.Я,даже,этой новости больше рад,чем появление Джейдона в перенасыщенную зону полузащиты.

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