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​Рэшфорд может перенести операцию на плече и пропустить 3 месяца

14 Июля 2021, 00:42,

Маркус Рэшфорд с ноября играет с проблемой с плечом. Как сообщает The Telegraph, во вторник форвард прошёл обследование. По его итогам стало известно, что операция на сегодняшний день не является обязательной, ведь не ожидается, что ситуация усугубится. Однако Рэшфорд обеспокоен тем, что улучшений не наметилось, и его движения на поле по-прежнему будут ограничены.

Обезболивающие уколы не являются долгосрочным решением, поэтому Рэшфорд хотел бы перенести операцию. Маловероятно, что вмешательство удастся провести до конца июля, но затем футболист всё же может перенести процедуру. На восстановление может понадобиться 3 месяца, то есть старт сезона 2021/2022 Рэшфорд рискует пропустить.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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