«Милан» рассматривает Хамеса как замену Чалханоглу

Колумбийский полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассматривается «Миланом» в качестве замены Хакана Чалханоглу, сообщает Marca.

Напомним, Хакан Чалханоглу перебрался из «Милана» в стан злейшего врага клуба – «Интер».

Этим летом команду Стефано Пиоли уже пополнил Сандро Тонали, но теперь требуется атакующий полузащитник, чтобы заполнить пустоту, оставленную Чалханоглу.

По свидетельствам источника, Хамес Родригес может стать преемником Чалханоглу на позиции «десятки» в «Милане».

Хамес, оставшийся вне заявки сборной Колумбии на Кубок Америки, уже вернулся к тренировкам в составе «Эвертона». В прошлом сезоне Хамес провел за «ирисок» 26 матчей.