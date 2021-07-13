Агент ди Лоренцо высказался о возможном переходе игрока в «Манчестер Юнайтед»

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13 Июля 2021, 15:49,
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Марио Гуффреди, агент итальянского защитника «Наполи» Джованни ди Лоренцо, высказался по поводу слухов, связывающих футболиста с «Манчестер Юнайтед».
По словам Гуффреди, если реальное предложение поступит, он и игрок обязаны будут его рассмотреть, так как сам президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис выставил футболиста на трансфер. В настоящее же время, предложений от «МЮ» у игрока нет. Об этом агент рассказал в интервью Radio Marte.
Джованни ди Лоренцо до перехода в «Наполи» в 2019 году выступал в третьем дивизионе итальянского футбола за «Эмполи» и «Матеру». Всего за «Наполи» игрок провел 95 матчей, отметившись 7 голами и 15 голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Манчестер Юнайтед, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Джованни Ди Лоренцо