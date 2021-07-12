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«Челси» называют главным претендентом на Гризманна

12 Июля 2021, 20:57,

Французский нападающий Антуан Гризманн может покинуть «Барселону» этим летом.

В последние дни слухи о трансфере француза усилились: «Барселона» ищет пути сокращения своей зарплатной ведомости. Это необходимо, чтобы иметь возможность продлить контракт своей главной звезды – Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что «Барселона» может продать Гризманна в «Манчестер Сити» или мадридский «Атлетико», но теперь главным претендентом на француза называют лондонский «Челси». Об этом сообщает 90min.

По свидетельствам источника, «Барселона» не хочет отдавать Гризманна конкурентам по чемпионату из «Атлетико», поэтому «Челси» является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для француза.

В прошлом сезоне Гризманн провёл за «Барселону» 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 7 голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Челси, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн
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