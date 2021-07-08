«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Шеффилда» Берге

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге может стать игроком «Ливерпуля», передаёт The Liverpool Echo. Сообщается, что «красные» рассматривают норвежца как замену Джорджиньо Вейналдуму, ушедшему в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Руководство «Ливерпуля» также рассматривает вариант с трансферами игрока «Фулхэма» Андре-Франка Замбо-Ангисса и игрока «Вест Бромвича» Матеуса Перейру, однако приоритетным выбором является именно Берге.

Полузащитник перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Генка» в 2020 году за 23 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 15 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и одну результативную передачу.