«Вест Хэм» продал Андерсона в «Лацио»

Хавбек Фелипе Андресон вернулся в римский «Лацио» из лондонского «Вест Хэма». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта отрапортовал инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, за переход 28-летнего бразильского полузащитника итальянский клуб заплатил «молотобойцам» три миллиона евро. Кроме того, лондонцы получат 50% от следующей продажи игрока.

Контракт Андерсона с «орлами» рассчитан до 2025 года. Его оклад составит 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Фелипе выступал на правах аренды за «Порту». Он принял участие в пяти матчах Примейры, не отметившись голевыми действиями.