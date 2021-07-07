Анчелотти пригласил Ришарлисона в «Реал»

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти мечтает о воссоединении с форвардом «Эвертона» Ришарлисоном. Ранее итальянский специалист ушел из стана «ирисок», чтобы во второй раз в своей карьере принять «королевский клуб».

Идея пригласить Ришарлисона в «Реал» не нова для Анчелотти, но он во вторник он впервые приблизился к ее реализации. Итальянец позвонил форварду, который играет на Кубке Америки, и обсудил потенциальный трансфер, сообщает Goal.

Ришарлисон играет в «Эвертоне» с 2018 года и забил 42 гола в 119 матчах за ливерпульский клуб, из которых 13 результативных ударов пришлись на прошлый сезон.