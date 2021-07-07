ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Анчелотти пригласил Ришарлисона в «Реал»

07 Июля 2021, 00:56,

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти мечтает о воссоединении с форвардом «Эвертона» Ришарлисоном. Ранее итальянский специалист ушел из стана «ирисок», чтобы во второй раз в своей карьере принять «королевский клуб».

Идея пригласить Ришарлисона в «Реал» не нова для Анчелотти, но он во вторник он впервые приблизился к ее реализации. Итальянец позвонил форварду, который играет на Кубке Америки, и обсудил потенциальный трансфер, сообщает Goal.

Ришарлисон играет в «Эвертоне» с 2018 года и забил 42 гола в 119 матчах за ливерпульский клуб, из которых 13 результативных ударов пришлись на прошлый сезон.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эвертон, Карло Анчелотти, Ришарлисон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола