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Рэшфорд подарил 9-летнему мальчику PS5

06 Июля 2021, 21:44,

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд сделал приятный презент юному фанату, принявшему участие в благотворительной акции.

Известный футболист отблагодарил 9-летнего парня Джейкоба из Сент-Хеленса за участие того в акции Fare Share, направленной на борьбу с недоеданием среди детей.

Нападающий «МЮ» прикрепил к коробке с игровой консолью футбольный симулятор PES2021 и письмо со следующим текстом: «Мы творим добро не с той целью, чтобы о нас говорили, а потому что так правильно». Об этом сообщил сам маленький фанат «красных дьяволов» в своем профиле «Инстаграме».

Как известно, Маркус Рэшфорд активно участвует в борьбе с бедностью, за что он был прежде удостоен звания кавалера Ордена Британской империи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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Комментарии (2)
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0
Милка
06 Июля 2021, 22:40

Не удивлюсь если Джейкоб темнокожий

0
ARTUR
06 Июля 2021, 22:14

охренительный жест , почти как чупачупс купить

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