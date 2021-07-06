Рэшфорд подарил 9-летнему мальчику PS5

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд сделал приятный презент юному фанату, принявшему участие в благотворительной акции.

Известный футболист отблагодарил 9-летнего парня Джейкоба из Сент-Хеленса за участие того в акции Fare Share, направленной на борьбу с недоеданием среди детей.

Нападающий «МЮ» прикрепил к коробке с игровой консолью футбольный симулятор PES2021 и письмо со следующим текстом: «Мы творим добро не с той целью, чтобы о нас говорили, а потому что так правильно». Об этом сообщил сам маленький фанат «красных дьяволов» в своем профиле «Инстаграме».

Как известно, Маркус Рэшфорд активно участвует в борьбе с бедностью, за что он был прежде удостоен звания кавалера Ордена Британской империи.