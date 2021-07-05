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«Тоттенхэм» контактирует с Пьяничем

05 Июля 2021, 20:34,

«Тоттенхэм» контактирует с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, сообщает AS.

«Шпоры» ищут нового полузащитника и недавно связывались с такими футболистами, как Мануэль Локателли («Сассуоло») и Франк Кесси («Милан»).

Нуно Эшпириту Санту захочет ознаменовать начало своего пребывания на тренерском посту «Тоттенхэма» новыми подписаниями, что, в частности, поможет расположить к себе болельщиков клуба.

Сам игрок сборной Боснии и Герцеговины предпочел бы вернуться в Италию из «Барселоны», но пока предложений от клубов Серии А не поступало.

В прошлом сезоне Миралем Пьянич отыграл за «Барселону» 19 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич
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