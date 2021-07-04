​«Барселона» и ​«Тоттенхэм» следят за ситуацией вокруг Инсинье

|
04 Июля 2021, 21:12,
|
|
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может сменить команду в это трансферное окно, передаёт Corierre dello Sport. Сообщается, что «Барселона» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к игроку.
Контракт Инсинье с «Наполи» заканчивается 30 июня 2022 года. Президент неаполитанского клуба хочет сохранить нападающего, который является также капитаном команды, однако пока стороны не могут договориться из-за разногласий по поводу зарплаты игрока.
За ситуацией уже внимательно следят «Барселона» и «Тоттенхэм», которые готовы подписать футболиста.
Напомним, что сейчас Инсинье находится в расположении сборной Италии на Евро-2020. В четвертьфинале итальянцы обыграли сборную Бельгии со счетом 2:1, один из голов забил Лоренцо. В полуфинале команда Роберто Манчини сыграет против сборной Испании.
|
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Барселона, Тоттенхэм, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Лоренцо Инсинье