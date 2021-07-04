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​Виейра стал главным тренером «Кристал Пэлас»

04 Июля 2021, 15:22,

«Кристал Пэлас» посредством своего официального сайта объявил о назначении Патрика Виейра главным тренером команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на три ближайших сезона.

Виейра находился без работы на протяжении последних полутора лет. В конце 2020 календарного года французский специалист оставил тренерский мостик «Ниццы».

Добавим, что в качестве футболиста Патрик Виейра выступал за два английских клуба – за «Арсенал» (1996-2005) и «Манчестер Сити» (2010-2011).

На тренерском мостике «Кристал Пэлас» Патрик Виейра сменил опытнейшего Роя Ходжсона.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кристал Пэлас, Патрик Виейра
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