Санчо: «Не хочу сейчас говорить о «Манчестер Юнайтед»

«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» на днях объявили о достижении договорённости по трансферу вингера Джедона Санчо. Футболисту осталось согласовать условия контракта и пройти медицинское обследование. Но пока что Санчо не хочет думать о предстоящем трансфере.

«Мой трансфер? Честно говоря, не хочу сейчас говорить о «Манчестер Юнайтед». Сейчас я сосредоточен на сборной Англии.

Я на седьмом небе от счастья из-за того, что смог сыграть с Украиной. Это особенный день для меня. Рад, что мы победили. Это был большой матч, ведь у Украины очень хорошая команда», - рассказал Санчо BBC Radio5 Live.