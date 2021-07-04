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Санчо: «Не хочу сейчас говорить о «Манчестер Юнайтед»

04 Июля 2021, 10:44,

«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» на днях объявили о достижении договорённости по трансферу вингера Джедона Санчо. Футболисту осталось согласовать условия контракта и пройти медицинское обследование. Но пока что Санчо не хочет думать о предстоящем трансфере.

«Мой трансфер? Честно говоря, не хочу сейчас говорить о «Манчестер Юнайтед». Сейчас я сосредоточен на сборной Англии.

Я на седьмом небе от счастья из-за того, что смог сыграть с Украиной. Это особенный день для меня. Рад, что мы победили. Это был большой матч, ведь у Украины очень хорошая команда», - рассказал Санчо BBC Radio5 Live.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Джедон Санчо
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