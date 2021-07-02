​35-летний Хитон вернулся в «Манчестер Юнайтед»

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02 Июля 2021, 14:40,
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«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта сообщил о возвращении в клуб Тома Хитона. 35-летний голкипер подписал контракт на два ближайших сезона с возможностью продления ещё на один год.
В своё время Том Хитон провёл в «Манчестер Юнайтед» 13 лет, но за первую команду он не играл, скитаясь по арендам.
Том Хитон достался «красным дьяволам» бесплатно. В первый день июля он обрёл статус свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Астон Виллой».
Добавим, что Том Хитон в своё время трижды сыграл за национальную сборную Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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