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«Барселона» предложила «Манчестер Сити» подписать Роберто

01 Июля 2021, 11:06,

Воспитанник «Барселоны» Серхи Роберто близок к уходу из клуба, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что руководство каталонцев предложило услуги игрока «Манчестер Сити», который раньше был заинтересован в испанце.

Отмечается, что у Роберто также есть предложение от клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Сам игрок пока не решил, где хочет продлить карьеру.

Напомним, что 29-летний Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны» и одним из вице-капитанов команды. В прошлом сезоне на счету универсального игрока 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Роберто с каталонцами рассчитан еще на один год.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Серхи Роберто
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