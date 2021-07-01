«Барселона» предложила «Манчестер Сити» подписать Роберто

Воспитанник «Барселоны» Серхи Роберто близок к уходу из клуба, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что руководство каталонцев предложило услуги игрока «Манчестер Сити», который раньше был заинтересован в испанце.

Отмечается, что у Роберто также есть предложение от клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Сам игрок пока не решил, где хочет продлить карьеру.

Напомним, что 29-летний Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны» и одним из вице-капитанов команды. В прошлом сезоне на счету универсального игрока 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Роберто с каталонцами рассчитан еще на один год.