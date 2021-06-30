«Вулверхэмптон» готов отпустить Патрисиу в «Рому» за 13 млн евро

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу близок к переходу в итальянскую «Рому» за 13 млн евро, передаёт BBC Sport. Сообщается, что в трансфере португальца заинтересован лично Жозе Моуринью, который недавно возглавил римлян.

Руководство «волков» уже смирилось с потерей Патрисиу, у которого закончился всего год по контракту, и намерено выручить за вратаря 13 млн евро.

Руй Патрисиу перешёл в «Вулверхэмптон» из «Спортинга» в 2018 году за 18 млн евро. В прошлом сезоне он провёл 37 матчей в АПЛ, в которых пропустил 51 гол. Он также является основным вратарём сборной Португалии, вместе с которой становился чемпионом Европы в 2016 году и сыграл во всех четырёх матчах своей команды на Евро-2020.