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«Вулверхэмптон» готов отпустить Патрисиу в «Рому» за 13 млн евро

30 Июня 2021, 22:03,

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу близок к переходу в итальянскую «Рому» за 13 млн евро, передаёт BBC Sport. Сообщается, что в трансфере португальца заинтересован лично Жозе Моуринью, который недавно возглавил римлян.

Руководство «волков» уже смирилось с потерей Патрисиу, у которого закончился всего год по контракту, и намерено выручить за вратаря 13 млн евро.

Руй Патрисиу перешёл в «Вулверхэмптон» из «Спортинга» в 2018 году за 18 млн евро. В прошлом сезоне он провёл 37 матчей в АПЛ, в которых пропустил 51 гол. Он также является основным вратарём сборной Португалии, вместе с которой становился чемпионом Европы в 2016 году и сыграл во всех четырёх матчах своей команды на Евро-2020.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Рома, Вулверхэмптон, Руи Патрисиу
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