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«Арсенал» усилится защитником «Бенфики»

29 Июня 2021, 08:36,

Защитник лиссабонской «Бенфики» Нуну Тавареш близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, новым местом работы португальского футболиста станет лондонский «Арсенал». Стороны провели переговоры и согласовали контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года. «Канонирам» осталось договориться с «Бенфикой» о сумме сделки.

В минувшем сезоне Тавареш сыграл 14 матчей в чемпионате Португалии и получил три предупреждения. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Нуну Тавареш
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