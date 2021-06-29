«Арсенал» усилится защитником «Бенфики»

Защитник лиссабонской «Бенфики» Нуну Тавареш близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, новым местом работы португальского футболиста станет лондонский «Арсенал». Стороны провели переговоры и согласовали контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года. «Канонирам» осталось договориться с «Бенфикой» о сумме сделки.

В минувшем сезоне Тавареш сыграл 14 матчей в чемпионате Португалии и получил три предупреждения. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.