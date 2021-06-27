​Коман интересен «Ливерпулю»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман входит в сферу интересов «Ливерпуля». Как сообщает немецкий Sport1, представители мерсисайдского клуба уже связывались с представителями 25-летнего французского футболиста.

Отмечается, что «Бавария» намерена сохранить Кингсли Комана в своих рядах. На этом настаивает и главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн. При этом отец Комана хочет, чтобы футболист продолжит карьеру в Англии.

Эксперты из transfermarkt оценивают Кингсли Комана в 65 миллионов евро. В 39 матчах сезона 2020/2021 Коман записал на свой счёт 8 голов и 15 результативных передач на партнёров.