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​Коман интересен «Ливерпулю»

27 Июня 2021, 16:50,

Вингер «Баварии» Кингсли Коман входит в сферу интересов «Ливерпуля». Как сообщает немецкий Sport1, представители мерсисайдского клуба уже связывались с представителями 25-летнего французского футболиста.

Отмечается, что «Бавария» намерена сохранить Кингсли Комана в своих рядах. На этом настаивает и главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн. При этом отец Комана хочет, чтобы футболист продолжит карьеру в Англии.

Эксперты из transfermarkt оценивают Кингсли Комана в 65 миллионов евро. В 39 матчах сезона 2020/2021 Коман записал на свой счёт 8 голов и 15 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Кингсли Коман
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