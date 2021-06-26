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«Манчестер Сити» проявляет интерес к Рису Джеймсу

26 Июня 2021, 14:15,

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Челси» Риса Джеймса. Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении игрока, так как остался впечатлён его игрой в прошлом сезоне.

Напомним, что 21-летний защитник является воспитанником «Челси». В прошлом сезоне он провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

Также в составе «синих» он стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира лондонцы обыграли «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Сити» близок к подписанию лидера «Астон Виллы» Джека Грилиша.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Манчестер Сити, Рис Джеймс
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
26 Июня 2021, 14:39

Челси если и продаст ,то за астрономическую сумму ,надо ли это МС ,вопрос?

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