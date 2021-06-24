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Фавр согласовал 3-летний контракт с «Кристал Пэлас»

24 Июня 2021, 08:47,

Экс-наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр близок к работе в английском чемпионате. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, швейцарский специалист близок к трудоустройству в «Кристал Пэлас».

Инсайдер утверждает, что стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании долгосрочного трудового договора. Контракт будет рассчитан на три года.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии «Кристал Пэлас» финишировал на 14 строчке. По завершении сезона пост главного тренера команды покинул Рой Ходжсон.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Люсьен Фавр
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