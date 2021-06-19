Вальверде может возглавить «Тоттенхэм»

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19 Июня 2021, 20:30,
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде стал новым претендентом на пост наставника «Тоттенхэма». Президент «шпор» Даниэль Леви продолжает искать рулевого, но постоянно получает отказ. В последние 48 часов из переговоров вышел экс-тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. Еще раньше не срослось с поработавшим с «Ромой» Паулу Фонсекой.
Переговоры с Вальверде находятся на начальной стадии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 57-летний специалист нигде не работал после ухода из «Барселона» в январе 2020 года.
Напомним, что «шпоры» неудачно провели прошлый сезон и посреди него уволили Жозе Моуринью.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Тоттенхэм, Эрнесто Вальверде