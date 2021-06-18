«Лестер» усилится лучшим бомбардиром «РБ Зальцбурга»

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18 Июня 2021, 08:16,
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Форвард австрийского «РБ Зальцбурга» Пэтсон Дака может продолжить карьеру в чемпионате Англии, рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо.
22-летний африканский бомбардир близок к переходу в «Лестер». Стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового договора. О сделке будет объявлено на следующей неделе.
По итогам сезона-2020/2021 Дака стал лучшим бомбардиром «РБ Зальцбурга». Нападающий провел 42 встречи во всех турнирах и отметился 34 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 22 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Трансферы футбола - лето 2021, Пэтсон Дака