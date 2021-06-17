​«Тоттенхэм» не договорился с Фонсекой и переключился на Гаттузо

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17 Июня 2021, 18:47,
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Переход Паулу Фонсеки на тренерский мостик «Тоттенхэма» сорвался. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, Фонсека был близок к подписанию контракта со «шпорами», но этого не случилось из-за проблем с налогами. В Италии Фонсека имел налоговые преимущества, которых нет в Англии.
Другой авторитетный журналист Джанлука ди Марцио написал, что «Тоттенхэм» переключился на Дженнаро Гаттузо. Молодой тренер был внезапно уволен из «Фиорентины» через считанные недели после назначения.
Напомним, что в апреле «Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсека