​«Тоттенхэм» не договорился с Фонсекой и переключился на Гаттузо

Переход Паулу Фонсеки на тренерский мостик «Тоттенхэма» сорвался. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, Фонсека был близок к подписанию контракта со «шпорами», но этого не случилось из-за проблем с налогами. В Италии Фонсека имел налоговые преимущества, которых нет в Англии.

Другой авторитетный журналист Джанлука ди Марцио написал, что «Тоттенхэм» переключился на Дженнаро Гаттузо. Молодой тренер был внезапно уволен из «Фиорентины» через считанные недели после назначения.

Напомним, что в апреле «Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов.