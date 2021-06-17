Варди ответил на вопрос о завершении карьеры

Лидер «Лестера» Джейми Варди, которому в следующем году исполнится 35 лет, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«В моей голове нет мысли о завершении карьеры. Хочу как можно дольше выступать за «Лестер» и добиться с клубом больших успехов. Моя цель - играть на высоком уровне в меру своих возможностей», - приводит слова бомбардира Sky Sports.

Джейми защищает цвета «Лестера» с 2012 года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел 34 поединка, забил 15 голов (восемь - с пенальти) и сделал девять ассистов.

«Лисы» финишировали на пятом месте по итогам сезона-2020/2021.