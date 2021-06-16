«Арсенал» не продал Джаку в «Рому»

«Рома» не смогла договориться с лондонским «Арсеналом» по трансферу швейцарского полузащитника Гранита Джаки, об этом рапортует портал Goal.

Согласно сведениям источника, итальянский клуб сделал предложение «канонирам» по переходу игрока в размере 15 миллионов евро. Однако англичане ответили отказом. Руководство «Арсенала» планирует выручить с продажи Джаки гораздо большую сумму.

Трудовое соглашение Гранита с лондонцами рассчитано до лета 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ швейцарец провел 31 матч, забил один гол и отдал два ассиста. В настоящий момент хавбек выступает за сборную Швейцарии на Евро-2020.