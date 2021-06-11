«Манчестер Сити» не планирует продавать Гюндогана

Руководство «Манчестер Сити» отреагировало на заинтересованность каталонской «Барселоны» в услугах полузащитника Илкая Гюндогана. Как сообщает Sky Sports, чемпион Англии дал понять, что не собирается расставаться с немецким футболистом.

Ранее появилась информация, что Гюндоган приостановил переговоры с «горожанами» о новом контракте из-за интереса каталонского гранда. Трудовой договор Илкая с англичанами рассчитан до 2023 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 46 поединков, отметившись 17 забитыми мячами и пятью ассистами. Вместе с «Манчестер Сити» он стал чемпионом АПЛ.