Система ВАР в Англии будет работать по-другому

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10 Июня 2021, 21:26,
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Руководство Премьер-лиги немного изменит правила системы ВАР. Начиная с нового сезона в спорных ситуациях во время видеоповторов будут рисоваться более жирные офсайдные линии. Дело в том, что раньше болельщики были возмущены, что голы или голевые моменты были отменены из-за положения вне игры в считанные сантиметры.
Как сообщает the Times, более жирные линии в спорных ситуациях предоставят преимущество атакующим игрокам, что соответствует духу футбола. Клубы - участники английской Премьер-лиги и футбольные арбитры поддержали эту инициативу.
Система ВАР используется в Англии с 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: вар
Когда 85% матча глухо сидишь в своей штрафной, а пара твоих контратак должны принести хоть какие-то голы, чтобы Вернеру или Пулишичу засчитали
Если отменить ВАР невозможно, то идея англичан очень разумна.