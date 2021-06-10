Система ВАР в Англии будет работать по-другому

Руководство Премьер-лиги немного изменит правила системы ВАР. Начиная с нового сезона в спорных ситуациях во время видеоповторов будут рисоваться более жирные офсайдные линии. Дело в том, что раньше болельщики были возмущены, что голы или голевые моменты были отменены из-за положения вне игры в считанные сантиметры.

Как сообщает the Times, более жирные линии в спорных ситуациях предоставят преимущество атакующим игрокам, что соответствует духу футбола. Клубы - участники английской Премьер-лиги и футбольные арбитры поддержали эту инициативу.

Система ВАР используется в Англии с 2019 года.