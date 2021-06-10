Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Система ВАР в Англии будет работать по-другому

10 Июня 2021, 21:26,

Руководство Премьер-лиги немного изменит правила системы ВАР. Начиная с нового сезона в спорных ситуациях во время видеоповторов будут рисоваться более жирные офсайдные линии. Дело в том, что раньше болельщики были возмущены, что голы или голевые моменты были отменены из-за положения вне игры в считанные сантиметры.

Как сообщает the Times, более жирные линии в спорных ситуациях предоставят преимущество атакующим игрокам, что соответствует духу футбола. Клубы - участники английской Премьер-лиги и футбольные арбитры поддержали эту инициативу.

Система ВАР используется в Англии с 2019 года.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: вар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Gangsta City
10 Июня 2021, 22:03

Когда 85% матча глухо сидишь в своей штрафной, а пара твоих контратак должны принести хоть какие-то голы, чтобы Вернеру или Пулишичу засчитали

0
779
10 Июня 2021, 21:51

Если отменить ВАР невозможно, то идея англичан очень разумна.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола